Налетчики ограбили ювелирный магазин в Петербурге

Камеры наблюдения запечатлели дерзкий налет на ювелирный магазин в торговом комплексе "Парнас" на севере Санкт-Петербурга, передает телеканал "360". На записи видно как трое преступников в черных костюмах и медицинских масках на лицах молотками разбивают витрины, собирают весь товар и поспешно скрываются. Теперь их разыскивает полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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