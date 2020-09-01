Налетчики ограбили ювелирный магазин в Петербурге

Камеры наблюдения запечатлели дерзкий налет на ювелирный магазин в торговом комплексе "Парнас" на севере Санкт-Петербурга, передает телеканал "360". На записи видно как трое преступников в черных костюмах и медицинских масках на лицах молотками разбивают витрины, собирают весь товар и поспешно скрываются. Теперь их разыскивает полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".