В Мытищах арестовали истязавшую своего сына женщину

В подмосковных Мытищах арестовали жительницу Саратовской области. Следствие утверждает, что россиянка истязала собственного сына.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", речь идет о систематических побоях и психологическом давлении. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под стражей.
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