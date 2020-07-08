В Новокузнецке у вокзала произошел пожар

В Новокузнецке у вокзала загорелось здание. Возгорание удалось ликвидировать.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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