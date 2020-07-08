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В Подмосковье мужчина упал на арматуру и получил серьезную травму

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В подмосковной Ивантеевке местный житель упал на арматуру. Прут буквально проткнул мужчину.

Врачам удалось успешно провести операцию. Скоро гражданина выпишут из больницы.

Автор: 8 июля 2020, 20:28 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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