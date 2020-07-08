Под Екатеринбургом в озере нашли тело пропавшего ребенка

Под Екатеринбургом в озере Балтым нашли тело пропавшего ребенка. Экспертам предстоит выяснить точную причину смерти мальчика.
По данным СМИ, ребенок приехал с родителями на озеро, чтобы отдохнуть. В определенный момент взрослые потеряли чадо из виду. По факту случившегося проводится проверка.
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