В Подмосковье подросток неудачно прыгнул в воду и сломал шею

В подмосковном Ступино на Белопесоцком котловане произошел инцидент. Один из купающихся в водоеме подростков совершил неудачный прыжок и сломал шею.
Пострадавшего отвезли в столичную больницу и прооперировали. Теперь ему предстоит долгая реабилитация, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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