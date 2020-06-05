"Норникель" предупреждали об опасности ТЭЦ-3

Еще в 2017-2018 годах Ростехнадзор провел проверку принадлежащего дочерней компании "Норникеля" ТЭЦ-3 и выявил 33 нарушения, передает "Царьград". В частности, было установлено, что хранилища для топлива подверглись коррозии.
Напомним, что 29 марта из одной из цистерн ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Свыше 21 тонны солярки вылилось наружу, загрязнив почву и окрестные реки. Специалисты пытаются ликвидировать последствия ЧП.
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