Жительница Сочи до смерти забила грудного ребенка

В Краснодарском крае при загадочных обстоятельствах умер годовалый ребенок. На теле малыша нашли следы черепно-мозговых травм.
Известно, что до трагедии женщина забрала сына и уехала к некому мужчине. Следствие полагает, что россиянка до смерти забила ребенка, который мешал ей строить личную жизнь, пишет РИА ФАН.
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