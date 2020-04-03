Жительница Сочи до смерти забила грудного ребенка

В Краснодарском крае при загадочных обстоятельствах умер годовалый ребенок. На теле малыша нашли следы черепно-мозговых травм.

Известно, что до трагедии женщина забрала сына и уехала к некому мужчине. Следствие полагает, что россиянка до смерти забила ребенка, который мешал ей строить личную жизнь, пишет РИА ФАН.