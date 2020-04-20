В Петербурге в результате массовой драки погиб мужчина

В Петербурге у одного из бизнес-центров произошла поножовщина. В результате массовой драки погиб мужчина.
Уточняется, что он получил ранение ножом. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА "Невские новости".
В Петербурге у одного из бизнес-центров произошла поножовщина. В результате массовой драки погиб мужчина.
Уточняется, что он получил ранение ножом. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА "Невские новости".
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