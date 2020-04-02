Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя

В подмосковном Раменском женщина пырнула ножом своего сожителя. Уточняется, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства случившегося выясняются.
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