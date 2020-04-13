Пьяная школьница угнала у отца машину и попала в ДТП

В городе Белово Кемеровской области пьяная девушка угнала у отца автомобиль Mazda Capella и попала в аварию. 14-летняя школьница не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
Юная угонщица получила травмы. Пострадал и ее 16-летний друг, который находился на пассажирском сиденье. Подростков доставили в местную больницу.
Правоохранители проводят проверку. Как сообщает телеканал "360", родителей девушки могут привлечь к ответственности.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Не помыла руки
Анатолий
Образование на головке члена