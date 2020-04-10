На глазах у жителей Хабаровска обрушилось здание

В Хабаровске обрушилось двухэтажное здание. ЧП произошло на глазах у местных жителей.
По данным Пятого канала, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Хабаровске обрушилось двухэтажное здание. ЧП произошло на глазах у местных жителей.
По данным Пятого канала, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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