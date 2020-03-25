В Петербурге мужчина получил ожоги лица при пожаре в коммунальной квартире

В Петербурге мужчина серьезно пострадал при пожаре в коммуналке. Гражданина увезли в больницу с ожогами лица.
По данным ИА "Невские новости", пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Все обстоятельства случившегося выясняются.
В Петербурге мужчина серьезно пострадал при пожаре в коммуналке. Гражданина увезли в больницу с ожогами лица.
По данным ИА "Невские новости", пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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