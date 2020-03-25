В центре Петербурга троллейбус наехал на пенсионерку

В центре Петербурга водитель троллейбуса совершил наезд на пожилую женщину. Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По данным spbdnevnik.ru, ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Обстоятельства случившегося выясняются.
В центре Петербурга водитель троллейбуса совершил наезд на пожилую женщину. Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По данным spbdnevnik.ru, ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Обстоятельства случившегося выясняются.
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