В центре Петербурга троллейбус наехал на пенсионерку

В центре Петербурга водитель троллейбуса совершил наезд на пожилую женщину. Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным spbdnevnik.ru, ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Обстоятельства случившегося выясняются.