Под Москвой в лесу обнаружили тело младенца в пакете

В Электростали в лесу обнаружили труп младенца. Уточняется, что тело было завернуто в пакет.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", в настоящий момент правоохранители ищут мать умершего. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
В Электростали в лесу обнаружили труп младенца. Уточняется, что тело было завернуто в пакет.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", в настоящий момент правоохранители ищут мать умершего. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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