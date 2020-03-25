Под Москвой в лесу обнаружили тело младенца в пакете

В Электростали в лесу обнаружили труп младенца. Уточняется, что тело было завернуто в пакет.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", в настоящий момент правоохранители ищут мать умершего. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.