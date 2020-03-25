В Петербурге хулиганы бросили гранату в окно квартиры

В Санкт-Петербурге неизвестные перепугали россиянку хулиганской выходкой. Злоумышленники бросили в окно ее квартиры гранату, разбив стекло.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося. Устанавливаются обстоятельства ЧП, пишет РИА ФАН.
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