В Петербурге ищут тело упавшего в реку мужчины

В Петербурге возле моста Александра Невского ищут труп. Уточняется, что в Неве оказался мужчина.
На данный момент найдены только документы и личные вещи россиянина. Экстренные службы продолжают поиски, пишет spbdnevnik.ru.
В Петербурге возле моста Александра Невского ищут труп. Уточняется, что в Неве оказался мужчина.
На данный момент найдены только документы и личные вещи россиянина. Экстренные службы продолжают поиски, пишет spbdnevnik.ru.
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