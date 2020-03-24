В Петербурге нашли тело мужчины с проломленной головой

в Адмиралтейском районе Петербурга нашли труп мужчины. По предварительным данным, у умершего была проломлена голова.
На ЧП работают эксперты. Подробности случившегося выясняются, пишет ИА "Невские новости".
в Адмиралтейском районе Петербурга нашли труп мужчины. По предварительным данным, у умершего была проломлена голова.
На ЧП работают эксперты. Подробности случившегося выясняются, пишет ИА "Невские новости".
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