В Тамбовской области дети погибли от удара током

В Мичуринске нашли трупы двоих школьников. По данным Life, дети умерли от удара током.
Известно, что школьники проникли на закрытую территорию. В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
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