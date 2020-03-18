В Первоуральске мужчина убил жену в зале суда

В Свердловской области мужчина убил жену и ранил ножом пристава в здании суда. ЧП случилось в городе Первоуральске.
Как передает РИА Новости, нападавший проходил подозреваемым в деле о нанесении побоев. Его супруга была потерпевшей.
После убийства мужчина скрылся. Злоумышленника объявили в розыск. Правоохранители ведут поиск по всему городу, в том числе на авто– и железнодорожных вокзалах, сообщает URA.ru.
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