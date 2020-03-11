Пострадали дети: в Кемеровской области пассажирский автобус врезался в грузовик

В городе Юрга Кемеровской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате случившегося пострадали шесть человек, в том числе дети.
По данным сайта VSE42.RU, получившие травмы люди доставлены в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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