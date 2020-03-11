Пострадали дети: в Кемеровской области пассажирский автобус врезался в грузовик

Коронавирус в Москве Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Среда
11 марта
Лента новостей
21:52
Напавший на контролера в московском метро россиянин отправился под суд
21:32
Работавший клоуном мошенник зарабатывал с помощью больных детей
21:21
Родившая детей легендарному боксеру женщина найдена мертвой
21:06
Эрдоган нанял охранника для защиты от коронавируса
19:58
Гороскоп на сегодня, 12 марта
19:46
В мире объявлена пандемия коронавируса
19:38
"Аэрофлот" отменил рейсы в ряд европейских городов из-за коронавируса
18:37
Оказавшаяся мужчиной подруга Литвиновой взбесила народ
18:26
23 года тюрьмы: Вайнштейну вынесли суровый приговор
17:38
"Три дряни в одном доме – перебор!": бессовестный отец плюнул в лицо обескураженной Власовой
17:35
Сергей Бурунов вжился в роль обаятельного тюленя
17:33
Меркель сделала пугающее заявление о коронавирусе в Европе
17:13
Анастасия Макеева: "Я никогда не попадусь на удочку Дон Жуана!"
17:12
"Дни.ру" дарят билеты: концерт "Шоу Трех Органов"
17:08
“Биение. Сердце. Биение”: истории любви в стиле танго
17:08
"Станок у тебя ого-го": сексапильная Чехова побила 50-летнюю Лопес
16:59
Появились шокирующие кадры резко похудевшей после операции дочери Джоли (видео)
16:56
Шаляпин экстремально похудел после расставания с Цымбалюк-Романовской
16:46
Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев
16:20
Бледанс и Жуков повеселились на премьере сериала "Корни"
16:17
"Прелесть": Навка восхитила народ идеальной растяжкой
16:14
"Каждый день лучше": обнадеживающие новости от дочери онкобольной Заворотнюк
15:57
"Много на себя брала": Решетова взашей выгнала желающую ее заменить няню
15:35
"Обострение": 70-летний Леонтьев угодил в больницу
15:27
В Москве таксист обокрал знаменитого артиста на сотни тысяч рублей
15:22
Появились подробности скандального срыва Натальи Ветлицкой
15:13
Звезда шоу “Голос” сработалась с участником группы "АГОНЬ"
15:12
"Я не знаю, что будет со мной": Муцениеце сравнила развод с прыжком в бездну
15:06
Ужасы коронавируса: мужчину и его семью на сутки заперли с трупом
14:54
В военной части в Подмосковье прогремел взрыв: пострадали четверо военных
14:38
Как сэкономить на тренажерном зале
14:37
Наргиз нашла нового мужчину после ухода от Фадеева
14:36
Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины
14:05
Ловил рыбу бензопилой: Расторгуева поймали за странным занятием
13:49
Мужчины снова выбирают пышек
13:46
Озвучили сенсационную причину внезапного появления Заворотнюк
13:41
"Шура идет на миллион": Галкин жестко разыграл мать известного певца в эфире своего шоу
13:40
Звезда сериала "Тайны следствия" призналась в романе с Булановой
13:35
Узерли из "Великолепного века" задумалась о замужестве после череды личных драм
13:25
"Так глупо": Пригожина затравили в Сети за оскорбление россиян
13:25
Причины и признаки низкой самооценки
13:11
Российским туроператорам предрекли банкротство из-за коронавируса
13:09
Дана Борисова обрекла дочь на голодную смерть
12:48
Мутирует с большой скоростью: выявлена новая опасность коронавируса
12:48
От солиста "Отпетых мошенников" требуют вернуть 6 миллионов рублей
12:32
Обращаться только на "Вы": актриса Антоненко высказалась о работе с Биковичем в сериале "Магомаев"
12:26
Московских собачников предупредили об угрозе
12:17
Пешком быстрее: на дорогах Подмосковья ужесточат скоростной режим
12:08
Депутаты будут разъяснять поправки к Конституции до общероссийского голосования
12:02
"Не надо – больно!": издевательства Плющенко над сыном вызвали шок
11:57
В Минфине рассказали о будущем цен на бензин после падения рубля
11:51
Постельное фото Дмитрия Шепелева без одежды появилось в Сети
11:48
Мишуков из "Содержанок" о разводе и последующих похоронах: Одиночество прибило меня
11:45
Уральский полицейский напал на почтальонов и объявил себя в розыск
11:37
"Чья бы мычала!": Веру Брежневу разнесли за слова о Джигане
11:24
Дума приняла поправки к Конституции в третьем чтении
10:59
"Пьяная!": Полину Гагарину сняли в странном состоянии после слухов о разводе
10:55
Кейт Миддлтон появилась перед публикой в обносках
10:41
Зима не сдается: москвичам пообещали возвращение холодов
10:29
"У нее 84 телефона и столько же помощниц": Власкин о работе с деловой Собчак и роли в фильме "Номер один"
10:27
Олимпийские игры 2020 года хотят перенести на несколько лет из-за коронавируса
10:18
Под Иркутском семья с двумя с детьми заживо сгорела при пожаре
09:51
"Его сердце остановилось": у известного дизайнера умер новорожденный ребенок
09:46
Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России
09:09
Возвращение легенды: Должанский снова станет участником "Дома-2"
09:04
Бузову сравнили с "портовой девкой" после попытки повторить за Волочковой
09:00
Мексиканский полицейский рискнул жизнью и спас россиянина от обстрела
08:52
Оксана Самойлова вышла на связь после загадочного инцидента с Джиганом
08:35
Более 30 погибших: коронавирус начал убивать американцев
08:27
Какие товары подорожают сильнее всего из-за падения рубля
08:03
Рубль отыгрывает позиции после резкого обвала
06:12
На карьере блогера-фармацевта после банной вечеринки в Москве поставили крест
04:37
Мечтающая набрать вес Боня днями морила себя голодом
02:19
"Генералиссимус": народ перепутал Шейк с мужиком
00:09
Гороскоп на сегодня, 11 марта
21:54
Медики предостерегли звезд шоу-бизнеса от страшных последствий обычной простуды
21:54
Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян
21:49
Будет сын: объявлено о пополнении в семье Бородиной
21:48
Воткнули нож в гланды: рэпер Моргенштерн попал в больницу
21:19
В Москве запретили массовые мероприятия до 10 апреля
21:02
Иосиф Пригожин лишился миллионов из-за падения курса рубля
21:00
Паника скоро прекратится: эксперты предупредили россиян об укреплении рубля
20:35
"На таких шоу делать нечего": раскрыта правда о раздоре между Кудрявцевой и Резниками
20:18
Под Москвой задержали серийных похитителей икон
19:15
Взгляд в будущее: Kusto Group формирует животноводческий комплекс Казахстана
19:02
Больная раком женщина бросила мужа ради секса с сотней партнеров
18:42
Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановят
18:01
Помолодевшая Долина врезала Пугачевой
17:42
"Почти Волочкова": лежащую с задранной ногой на улице Собчак распекли
17:32
Родившая четвертого ребенка жена собралась развестись с Джиганом
17:24
"Черный понедельник" больно ударил по богатейшим людям мира
16:59
Госдума одобрила поправки к Конституции во втором чтении
16:44
Стала известна дата выхода песни Little Big для "Евровидения"
16:40
Выживут только алкоголики: настоящий хоррор в центре Москвы
16:40
Шведская семья: Соколовский поцеловал нового мужчину Дакоты
16:33
Поворотный момент: стирай и мой при 30°С
16:31
В московском детском саду женщина убила охранника
16:25
"Испорченные!": Агутин плюнул в коллег по сцене
16:20
Паломничество в Иерусалим: орган и дудук
16:17
Сокровища туманного Альбиона: музыка Великобритании
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обиженная звезда "Холостяка" устроила в эфире истерику
Мясников раскрыл реальную причину ухода Михалковой из шоу "Уральские пельмени"
Макеева впервые показала лицо мужа
"Долго обнимались все вместе": Павел Воля растрогал народ интимным признанием
Школьник рассказал принцу Гарри о близости с Меган Маркл
Бросивший Пугачеву с детьми Галкин написал весточку жене (видео)
Регионы

Пострадали дети: в Кемеровской области пассажирский автобус врезался в грузовик

прочитано 80 раз

В городе Юрга Кемеровской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате случившегося пострадали шесть человек, в том числе дети.

По данным сайта VSE42.RU, получившие травмы люди доставлены в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

11 марта 2020, 21:13

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

СМИ: Владимир Путин назвал имя преемника
Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев
Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Рассеченное лицо Кудрявцевой вызвало оторопь
Оказавшаяся мужчиной подруга Литвиновой взбесила народ
"Жмотина!": Муцениеце высмеяла роскошный подарок Прилучного
"Три дряни в одном доме – перебор!": бессовестный отец плюнул в лицо обескураженной Власовой

Проишествия

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Появились подробности скандального срыва Натальи Ветлицкой

Есть поводы для обид
Шоу-бизнес

"Его сердце остановилось": у известного дизайнера умер новорожденный ребенок

Женщина поделилась своим горем
Шоу-бизнес

"Много на себя брала": Решетова взашей выгнала желающую ее заменить няню

Девушка была многим недовольна

Сериалы

"Я не знаю, что будет со мной": Муцениеце сравнила развод с прыжком в бездну

Артистка рассказала о жизни после разрыва

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 марта
Гороскоп на сегодня, 11 марта
Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+