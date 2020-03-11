Обнаженная жительница Уфы на улице вызвала переполох

В столице Башкирии полуобнаженая женщина пыталась остановить маршрутку или такси. Данный случай произошел на транспортной остановке, пишет издание ToDay News Ufa.
Большое количество людей осудили женщину. Жители города посчитали, что она была в неадекватном состоянии. Дальнейшая судьба россиянки остается неизвестна.
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