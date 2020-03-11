В Челябинске ребенок умер во время урока физкультуры

В Магнитогорске Челябинской области школьник потерял сознание и умер на уроке физкультуры. Уточняется, что ребенку стало плохо во время выполнения упражнения.
Врачи экстренно госпитализировали подростка, но спасти его так и не удалось. Выяснилось, что у ребенка имелось некое хроническое заболевание. По факту случившегося проводится доследственная проверка, пишет НСН.
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