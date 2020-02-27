Погиб ребенок: в Липецке мужчина порезал ножом всю семью

В Липецке мужчина убил одну из своих дочерей и ранил другую после ссоры с супругой. Преступление было совершено в ночь на 27 февраля.
По данным РИА ФАН, в доме нашли тело ребенка. Женщину и старшую дочь госпитализировали. Кроме того, рядом с домом обнаружили тело самого преступника. Правоохранители возбудили дело по факту случившегося.
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