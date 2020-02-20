В Петербурге женщина выпала из окна после ссоры с мужем

В Санкт-Петербурге женщина выпала из окна 16-этажного дома на Будапештской улице. От полученных травм она скончалась на месте.
По предварительным данным, незадолго до трагедии женщина поссорилась со своим мужем. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА "Невские новости"
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