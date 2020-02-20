В центре Петербурга трамвай сбил пешехода

Утром 20 февраля в центре Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На Синопской набережной пешеход попал под колеса трамвая.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту случившегося проводится проверка, передает Spbdnevnik.ru.
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