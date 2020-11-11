Дегтярев высказался о росте цен на лекарства

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание в формате видеоконференции с руководителями крупных аптечных сетей региона. Он подчеркнул, что даже в условиях повышенного спроса цены на лекарства расти не должны.



прочитано 250 раз