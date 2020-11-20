В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску

Полиция закончила расследование убийства 53-летнего жителя Ленинградской области. Вечером 17 ноября мужчина ехал на общественном транспорте домой после корпоративной вечеринки. Он обратил внимание на мужчину и женщину, которые ехали в салоне без медицинских масок, после чего попросил надеть их. Замечание обернулось конфликтом, которые перерос в драку, передает Общественная служба новостей. Потасовка продолжилась уже за пределами общественного транспорта. В конечном итоге мужчину пырнули ножом. От полученного ранения он скончался. Подозреваемые – уроженцы Оренбургской области – задержаны.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Порядочная женщина
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Форум
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Папа ставит дочери клизму 9 лет.
Кастовые отношения