Под Москвой задержали мужчину с двумя килограммами наркотиков

В Московской области сотрудники дорожной полиции остановили машину на трассе М-4 "Дон". Изначально они хотели проверить документы, но заметив, что водитель заметно нервничает, приняли решение осмотреть транспортное средство. В салоне они обнаружили четыре пакета с порошком, общий вес которых превышал два килограмма, передает сайт "Подмосковье сегодня". Оказалось, что это наркотик метилэфедрон. Оказалось, что мужчина забрал вещество в лесополосе города Воскресенск и перевозил их, чтобы спрятать в тайнике в Липецке.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
изменой за измену
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
Вопрос к гражданам Белоруссии
Предупреждали !
Моя жизнь кончена...
принудительная стерилизация