Под Москвой мужчина до смерти забил таксиста за долгое ожидание

В городе Воскресенск бытовая ссора закончилась смертью. Рассерженный долгим ожиданием в автомобильной очереди в придорожном заведении быстрого питания мужчина решил выяснить отношения с тем, кто, по его мнению, слишком долго делал заказ.
Не повезло оказаться на пути нетерпеливого водителя таксисту. Он получил несколько ударов по голове. Позже уже в больнице не приходя в сознание пострадавший скончался от полученных повреждений, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Нападавшего удалось оперативно вычислить. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время злоумышленнику должны будут предъявить обвинения.
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