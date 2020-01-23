Подросток из Кемеровской области украл гараж и попытался его продать

В городе Междуреченск Кемеровской области подросток похитил гараж. Злоумышленника уже задержали правоохранители.
По данным VSE42.ru, подросток вывез чужой металлический бокс с территории гаражного кооператива и попытался продать в одном из пунктов приема. Однако сотрудник отказался принимать его без документов.
Владелец гаража написал заявление в полицию. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Подростку может грозить до пяти лет лишения свободы.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
Михаил Мишустин
про климакс
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Путин молодчинка!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей