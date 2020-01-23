В Вологодской области пенсионер застрелил сына сожительницы

В Вологодской области вынесли приговор 62-летнему гражданину, который признан виновным в убийстве сына сожительницы. Трагедия произошла в деревне Подберезка.
По данным FlashNord, мужчина поссорился и подрался с сыном сожительницы, приехавшим из Ленинградской области. После этого хозяин жилища схватил охотничье ружье и выстрелил в гостя. Потерпевший скончался по дороге в больницу. Преступнику назначили наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
про климакс
Михаил Мишустин
Чайка слетел...
Уже начать бояться?!
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Рак и стрелец
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.