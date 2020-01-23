В Пермском крае женщину подозревают в убийстве двух детей

В городе Кудымкар Пермского края возбуждено уголовное дело по факту убийства двух детей. Подозреваемой в преступлении является их мать.
По данным Ura.ru, женщина убила своих детей 2014-го и 2019 годов рождения, а потом совершила попытку суицида. В настоящий момент она находится в медицинском учреждении, пишет RT.
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