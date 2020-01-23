На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детсадов

В нескольких городах Дальнего Востока прошла эвакуация детских садов. Поступили сообщения о минировании дошкольных учреждений.
"Дети и персонал эвакуированы. На место происшествия выехали оперативные службы", – цитирует мэрию Хабаровска телеканал "360". Работают кинологи и специальные службы.
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