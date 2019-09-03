Под Петербургом женщина задушила мать своего сожителя занавеской

В Выборгском районе Ленинградской области женщину подозревают в убийстве престарелой матери своего сожителя. Умершая была обнаружена в одном из жилых домов .
По данным газеты "Петербургский дневник", между женщиной и избранницей ее сына произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленница задушила мать сожителя занавеской. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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