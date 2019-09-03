В Удмуртии нетрезвый хулиган угрожал полицейским муляжом гранаты

В Удмуртии пьяный молодой человек угрожал полицейским муляжом ручной гранаты. У хулигана не было внятного мотива для совершения преступления.
После распития алкоголя 29-летний мужчина пошел в дежурную часть и стал махать перед блюстителями порядка предметом, похожим на ручную гранату. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, пишет ИА "Удмуртия".
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