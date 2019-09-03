В Ставропольском крае разбился самолет. Крушение потерпел штурмовик Су-25УБ, которым управляли два летчика.
По данным URA.RU, они успели катапультироваться, однако судьба пилотов остается неизвестной. На поиски военных отправился вертолет поисково-спасательных служб. Представители Минобороны России заверили, что крушение штурмовика произошло в безлюдной местности.
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