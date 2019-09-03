Пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку под Москвой

Пьяный пассажир разбил бутылку о голову помощника машиниста. Мужчина выплеснул агрессию из-за того, что ему сделали замечание.
Уточняется, что нетрезвый пассажир во время движения поезда собирался разжать двери вагона. Помощник машиниста призвал мужчину не делать этого, из-за чего хулиган хулиган ударил сотрудника РЖД по голове. По данным сайта "Подмосковье сегодня", полицейские задержали дебошира. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Теперь, вероятно, злоумышленник может отправиться в новое путешествие – в колонию.
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