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Регионы

Пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку под Москвой

прочитано 147 раз

Пьяный пассажир разбил бутылку о голову помощника машиниста. Мужчина выплеснул агрессию из-за того, что ему сделали замечание.

Уточняется, что нетрезвый пассажир во время движения поезда собирался разжать двери вагона. Помощник машиниста призвал мужчину не делать этого, из-за чего хулиган хулиган ударил сотрудника РЖД по голове. По данным сайта "Подмосковье сегодня", полицейские задержали дебошира. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Теперь, вероятно, злоумышленник может отправиться в новое путешествие – в колонию. 

3 сентября 2019, 15:19

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