Лжесотрудник банка одурачил жителя Ижевска на 100 тысяч

Доверчивый житель Ижевска лишился 107 тысяч рублей. Это произошло в результате мошенничества.
Гражданину позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что со счета пытаются похитить средства. Злоумышленник предложил снять сбережения и перевести их на "безналичный счет". Мужчина выполнил все указания и потерял деньги, пишет ИА "Удмуртия".
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Самая красивая женщина в мире?
Самая некрасивая женщина в мире