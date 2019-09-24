В центре Кемерова загорелся многоквартирный дом

В ценре Кемерова на улице Коломейцева в многоквартирном доме произошел пожар. На ликвидацию очага возгорания были направлены четыре единицы специальной техники. В обстоятельствах случившегося разбираются эксперты, передает сайт VSE42.RU.
В ценре Кемерова на улице Коломейцева в многоквартирном доме произошел пожар. На ликвидацию очага возгорания были направлены четыре единицы специальной техники. В обстоятельствах случившегося разбираются эксперты, передает сайт VSE42.RU.
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