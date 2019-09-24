Житель Ленобласти подстрелил приятеля во время охоты

В Ленинградской области во время охоты мужчина случайно подстрелил своего напарника. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.



Уточняется, что 58-летний мужчина намеревался выстрелить в утку, однако в этот момент лодку качнуло волной и он ранил своего напарника. Пострадавший с огнестрельным ранением и в тяжелом состоянии был госпитализирован, пишет газета "Петербургский дневник".