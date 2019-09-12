В Удмуртии при падении разбился рабочий

Рабочий в Глазове, ремонтировавший кровлю гимназии № 6, сорвался и упал с высоты. Выжить мужчине не удалось, по факту его смерти начала доследственная проверка, передает ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что погибший – 40-летний мужчина. Он проводил работы на кровле трехэтажного здания без страховочного троса. Следователи выясняются обстоятельства происшествия у очевидцев, также выясняется, официально гиб был трудоустроен мужчина и были ли соблюдены условия для безопасного труда.
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