Жители Башкирии собрали с могилы деда 5 килограммов меда

В Башкирии с могилы деда собрали пять килограммов меда. Отмечается, что родственники собирались менять памятник своего предка, но появилась проблема – внутри оказался целый пчелиный улей. Пришлось вызывать пасечников, но и они не смогли справиться с задачей с первого раза. Когда наконец справились, собрали 5 килограммов самого натурального биопродукта, пишет Telegram-канал Mash.
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