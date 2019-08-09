В Екатеринбурге на мужчину упал лифт

В Екатеринбурге на сотрудника лифтовой организации упала кабина лифта. ЧП случилось в жилом доме на улице Латвийской.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает URA.ru.
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