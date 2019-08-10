Пострадали дети: в Курганской области перевернулся автобус

В Курганской области перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали 16 человек.
ЧП произошло между Челябинском и Курганом. Возле города Куртамыш автобус улетел в кювет. В салоне были 47 человек, среди пострадавших есть дети, но погибших нет. Точные причины ДТП пока неизвестны, пишет Telegram-канал Hue.
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