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Регионы

Недостроенный Крымский мост признали опасным

Первая часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив, которая пока не построена полностью, несет серьезную опасность. С соответствующим признанием выступили на официальном уровне. Высокопоставленный политик сделал откровенное заявление о Крымском мосте. 
прочитано 36681 раз

Строящаяся переправа через Керченский пролив является частью российской военной инфраструктуры, поэтому несет серьезную опасность для Украины. Об этом заявил политик Борис Бабин, возглавлявший представительство президента Незалежной в Автономной Республике Крым.

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 Крымский мост

Крымский мост

По его словам, Крымский мост создает возможности для обслуживания российского ядерного арсенала на полуострове. Он отметил, что об опасности развертывания оружия массового поражения на полуострове представители Украины говорили неоднократно.

Однако главный вред от Крымского моста связан с ограничением судоходства в районе Керченского пролива, уверен Бабин. По его словам, Россия проверяет проходящие под переправой корабли, что незаконно и причиняет серьезный ущерб украинскому судоходству.

Сейчас Крымский мост не достроен полностью. Фото: most.life

Возведение Крымского моста должно завершиться в конце текущего года. Строители уложили все рельсы для железной дороги по переправе. Было использовано около 76 тысяч шпал и более пяти тысяч тонн рельсов. Вместе с этим строятся здания для эксплуатационной службы.

Окончательно Крымский мост будет готов после ввода железнодорожной части. Фото: most.life

Планируется, что первые поезда по Крымскому мосту пройдут в декабре 2019 года. Продажи билетов начнутся в сентябре. Переправа свяжет крупнейшие города полуострова – Симферополь, Севастополь и Евпаторию – с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью.

Автор: 30 июля 2019, 10:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну бредятина.
Гость
Ответить
"Хохложопые" уроды никак не могут успокоиться,пока мы их вместе с "заподом", на веки не успокоим!!!
Гость
Ответить
Гость
А ещё,в 2014 году,высокопоставленный украинский политик,министр обороны Украины Гелетей,заявил,что Россия применила ядерное оружие на территории Украины. И уничтожила свыше ста тысяч человек
Укропобрехуны ещё и не такое придумают...
Гость
Ответить
А ещё,в 2014 году,высокопоставленный украинский политик,министр обороны Украины Гелетей,заявил,что Россия применила ядерное оружие на территории Украины. И уничтожила свыше ста тысяч человек
Гость
Ответить
Смерть Украине и смерть украинцам
Гость
Ответить
Дно.ру зачем позоритесь, транслируя фейкньюз
Гость
Ответить
Не сцыте укры против ветра, а то себя обосцыте...
Ядерщик
Ответить
Тут два несовместимых понятия : высокопоставленный политик и,,ОТКРОВЕННОЕ заявление...Бредятина. А что мешало обслуживать ЯО до постройки моста ?? А ??
Ядерщик
Ответить
Тут два несовместимых понятия : высокопоставленный политик и,,ОТКРОВЕННОЕ заявление...Бредятина. А что мешало обслуживать ЯО до постройки моста ?? А ??
1

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