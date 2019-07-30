Недостроенный Крымский мост признали опасным

Строящаяся переправа через Керченский пролив является частью российской военной инфраструктуры, поэтому несет серьезную опасность для Украины. Об этом заявил политик Борис Бабин, возглавлявший представительство президента Незалежной в Автономной Республике Крым.
По его словам, Крымский мост создает возможности для обслуживания российского ядерного арсенала на полуострове. Он отметил, что об опасности развертывания оружия массового поражения на полуострове представители Украины говорили неоднократно.
Однако главный вред от Крымского моста связан с ограничением судоходства в районе Керченского пролива, уверен Бабин. По его словам, Россия проверяет проходящие под переправой корабли, что незаконно и причиняет серьезный ущерб украинскому судоходству.
Возведение Крымского моста должно завершиться в конце текущего года. Строители уложили все рельсы для железной дороги по переправе. Было использовано около 76 тысяч шпал и более пяти тысяч тонн рельсов. Вместе с этим строятся здания для эксплуатационной службы.
Планируется, что первые поезда по Крымскому мосту пройдут в декабре 2019 года. Продажи билетов начнутся в сентябре. Переправа свяжет крупнейшие города полуострова – Симферополь, Севастополь и Евпаторию – с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Что такое чистая любовь?
Как Пугачева так похудела?
Кому на Руси жить хорошо?
Секс раз в день но мне мало
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Бузова блондинка или брюнетка?
Откуда вы?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
девушку убили на детской площадке
Насилие в семье
Ризо и Оболенская?
раньше я хотела стать богатой!
Смертная казнь в России
О "Мавроди"и нашего времени.
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Бросил по телефону
Исполнение желания
Ложь
Отношения
Что дарить теще на юбилей?
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Правда
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?