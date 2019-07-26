Под Москвой столкнулись два теплохода

На канале имени Москвы в подмосковном городе Яхрома столкнулись два пассажирских теплохода. ЧП произошло на 99-м километре водного пути.
К счастью, результате случившегося никто не пострадал. По данным НСН, теплоходы повреждены незначительно, столкновение было касательным. У "Новокуйбышевска" помят борт, а у "Нижнего Новгорода" поцарапано покрытие. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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