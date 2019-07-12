Житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии после семейной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В пятницу, 12 июня, местная жительница вызвала правоохранителей после скандала с мужем. Когда полицейские прибыли к дому, супруг женщины стал стрелять по ним из карабина.

Сотрудник Росгвардии скончался от полученных ранений. Помощник оперативного дежурного получил серьезные травмы. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Позднее злоумышленника обнаружили мертвым, По факту произошедшего проводится проверка, передает РИА Новости.