Житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии после семейной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В пятницу, 12 июня, местная жительница вызвала правоохранителей после скандала с мужем. Когда полицейские прибыли к дому, супруг женщины стал стрелять по ним из карабина.
Сотрудник Росгвардии скончался от полученных ранений. Помощник оперативного дежурного получил серьезные травмы. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
Позднее злоумышленника обнаружили мертвым, По факту произошедшего проводится проверка, передает РИА Новости.
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