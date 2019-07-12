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В Ленобласти нашли труп мужчины с пробитой головой

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В лесу во Всеволожском районе Ленинградской области нашли труп молодого мужчины. На теле эксперты зафиксировали явные следы насилия, в частности серьезные травмы головы.

По данным FlashNord, полицейские дактилоскопировали труп. Он направлен в морг для установления причины смерти.

12 июля 2019, 13:46

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