Губернатора Подмосковья просят разобраться с незаконной добычей песка

Член Совета депутатов Одинцовского городского округа Наталья Кононова обратилась к главе Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обуздать криминальный бизнес по незаконной добыче песка и организации свалок на сельскохозяйственных землях. По ее словам, недропользователи игнорируют распоряжения властей, судов и предостережения прокуратуры, а местных жителей запугивают.



Против криминального бизнеса жители Одинцова вместе с главой городского округа Андреем Ивановым борются уже четыре года, отметила депутат. По словам Кононовой, последним примером давления на горожан стало нападение на ее помощника, члена правления регионального общественного движения "Экофронт" Алексей Григорьева.



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В обращении к губернатору (имеется в распоряжении редакции "Дни.ру") депутат рассказала шокирующие подробности атаки на ее соратника. На общественника напали 18 июня в двух шагах от его дома.

Злоумышленников не смутило, что была середина дня. "Двое бандитов вели наблюдение за его домом, а при нападении целенаправленно наносили ему удары битами по голове и лишь по счастливой случайности не пробили височную кость", - написала Кононова.

В результате активист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Это далеко не первый случай нападения на местных жителей, отметила депутат. Так, жертвами злоумышленников стали Сергей Марков и Дмитрий Данилов. Первому преступники подожгли автомобиль и оставили могильный венок, а второго к тому же избили. Проблема неоднократно освещалась СМИ, в том числе федеральными, но проблема до сих пор не решена, пожаловалась Кононова.

Жители Одинцовского городского округа знаю депутата как активиста, выступающего против разработки песчаных карьеров на сельскохозяйственных землях. "В частности, она критиковала деятельность компании ООО "ТЭКА-СЕРВИС", – уточняет портал "Одинцово.инфо".

В обращении к губернатору кононова подчеркнула, что Министерство экологии и природопользования Московской области еще в 2017 году подтверждало нарушение законодательства, в результате чего недропользователю запретили добывать песок на сельскохозяйственной земле. Позже решение подтвердил суд, но незаконную добычу удалось прекратить лишь после вмешательства главы Минэкологии региона Александра Когана, отметила член Совета депутатов Одинцовского городского округа.

С ее слов, 4 июня текущего года компания попыталась возобновить добычу. Кроме того, под видом рекультивации в выемки продолжают сваливать мусор. По ряду фактов возбуждены уголовные дела, но ущерб не взыскан, а отходы не извлечены, посетовала Кононова.

"Жители, которые летом 2017 года обнаружили выходы свалочного газа, получили отравления. В настоящий момент, на сельхозполе близ деревни Пронское опять закапываются несортированные отходы", – бьет тревогу депутат.

Из-за игнорирования закона и нападения на местных жителей ситуация в Одинцовском городском округе стала критической, необходимо вмешательство губернатора, уверена Кононова. "Нападающие бандиты уже даже перестали одевать маски, а жители вынуждены получать разрешение на оружие, для организации самообороны. От лица обратившихся ко мне жителей, прошу Вас вмешаться и вернуть мир и порядок в нашу жизнь", – заключила депутат.

Под обращением Кононовой подписали уже более 400 человек.